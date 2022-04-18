Конфликт исчерпан: "Динамо" назвало дату, когда отпустит своих игроков в сборную Украины

Конфликт исчерпан: "Динамо" назвало дату, когда отпустит своих игроков в сборную Украины

Столичный клуб пошел на уступки национальной команде, перед которой стоит задача пробиться на мундиаль.

Футболисты киевского "Динамо" смогут своевременно прибыть в расположение сборной Украины для подготовки к решающим матчам отбора на Чемпионат мира-2022.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко по итогам разговора с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты "Динамо", которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все... Опубликовано Андреем Павелко Понедельник, 18 апреля 2022 г.

Напомним, ранее "Динамо" отказывалось отпускать своих игроков в национальную команду на сбор, который должен был начаться 29 апреля. Игорь Суркис говорил, что 12 игроков "бело-синих", вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба "сине-желтых" аж 23 мая.

Решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

Кроме того, позицию руководства киевского клуба нещадно раскритиковали ультрас "Динамо" и бывший наставник "бело-синих", а ныне главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

Сборная Украины поборется за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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