Конфликт исчерпан: Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ после громкого скандала

Аргентинский нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ.

В понедельник, 8 мая, пресс-служба парижан опубликовала фото с тренировочного занятия, на котором присутствует аргентинец.

⚽️ Leo Messi de retour à l'entrenament ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Ранее парижский клуб отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей, а также лишил его зарплаты на этот период.

Причиной стал скандал, в который Лионель попал после поражения в матче чемпионата Франции с "Лорьяном". 35-летний аргентинец без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму.

Позже стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт.

5 мая Месси публично извинился перед одноклубниками за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. По словам аргентинца, он улетел в Саудовскую Аравию, поскольку ошибочно полагал, что в тот день вся команда имеет выходной.

В текущем сезоне на счету Месси 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Действующее соглашение Лео с парижским клубом истекает этим летом.

За четыре тура до конца ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 6 очков. В следующем матче парижане 13 мая примут "Аяччо".

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение о продолжении карьеры. Аргентинец может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Читайте также:

"Динамо" с трудом одолело "Кривбасс" и продолжило борьбу за медали УПЛ (видео)

Массовая драка и семь удалений: матч непримиримых соперников в Аргентине закончился скандалом (видео)

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала