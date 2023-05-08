Конфликт исчерпан: Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ после громкого скандала

Лео готовится вместе с командой к следующему матчу.
Аргентинский нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ.
В понедельник, 8 мая, пресс-служба парижан опубликовала фото с тренировочного занятия, на котором присутствует аргентинец.
⚽️ Leo Messi de retour à l'entrenament ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023
Ранее парижский клуб отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей, а также лишил его зарплаты на этот период.
Причиной стал скандал, в который Лионель попал после поражения в матче чемпионата Франции с "Лорьяном". 35-летний аргентинец без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму.
Позже стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт.
5 мая Месси публично извинился перед одноклубниками за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. По словам аргентинца, он улетел в Саудовскую Аравию, поскольку ошибочно полагал, что в тот день вся команда имеет выходной.
В текущем сезоне на счету Месси 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Действующее соглашение Лео с парижским клубом истекает этим летом.
За четыре тура до конца ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 6 очков. В следующем матче парижане 13 мая примут "Аяччо".
Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение о продолжении карьеры. Аргентинец может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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