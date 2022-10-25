Конфликт исчерпан: Роналду после скандала вернулся в основную команду "Манчестер Юнайтед"

Криштиану в общей группе готовится к матчу Лиги Европы против "Шерифа".

Звездный форвард Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с первой командой "Манчестер Юнайтед" после того, как на прошлой неделе был отстранен за свой скандальный поступок во время матча с "Тоттенхэмом" в 12-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Португалец, которого не выпустили на поле, демонстративно покинул скамейку запасных и ушел в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка. После этого главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг отправил 37-летнего нападающего тренироваться с молодежным составом команды.

Однако отбывать наказание Роналду пришлось совсем недолго. Во вторник, 25 октября, португалец прибыл на базу клуба, поговорил с тренером и получил разрешение вернуться в первую команду МЮ, сообщает BBC.

Таким образом, Криштиану уже готовится вместе с другими футболистами "манкунианцев" к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Шерифа", который состоится 27 октября в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, после четырех сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" с 9 очками занимает второе место в своей группе Лиги Европы, где лидирует "Реал Сосьедад" (12 баллов). На третьей и четвертой позициях расположились "Шериф" (3) и "Омония" (0).

Что касается внутреннего первенства, то "красные дьяволы" с 20 очками после 11 матчей идут на шестой строчке в таблице АПЛ. В следующем туре Роналду и Ко в воскресенье, 30 октября, будут принимать "Вест Хэм".

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