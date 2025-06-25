Конфликт Ломаченко и Стерненко: волонтер вспомнил боксеру его объятия с другом Кадырова

Василий Ломаченко и Сергей Стерненко (коллаж)

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Волонтер Сергей Стерненко прокомментировал пост Жана Беленюка, который отреагировал на его конфликт с боксером Василием Ломаченко.

Беленюк на своей странице в Facebook опубликовал фото Ломаченко в военной форме и спросил "А от кого Ломаченко планировал нас защищать в начале полномасштабной войны?" после того, как боксер в своем посте об обстреле Белгорода-Днестровского не назвал россиян виновными в этом преступлении и войне в целом.

Стерненко сделал репост публикации Беленюка себе на страницу в Facebook и вспомнил, как Ломаченко в марте 2023 года обнимался и фотографировался с российским бойцом Исламом Махачевым на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

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Махачев, который родом из Дагестана, является другом главы Чечни Рамзана Кадырова. Он поддерживает захватническую войну российских окупантов против Украины.

Также волонтер обвинил Ломаченко в инвестициях в бизнес доверенного лица Владимира Путина – российского бизнесмена Аркадия Новикова.

"Не знаю, от кого Вася там собирался защищаться в начале полномасштабки, но уже в 2023 году он в США обнимался с шестеркой Кадырова.

А в прошлом году сделал инвестицию в бизнес Аркадия Новикова – доверенного лица Путина", – написал Стерненко.

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Отметим, что Василий в начале полномасштабного российского вторжения в Украину вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ломаченко и Стерненко поссорились в комментариях к посту украинского боксера в Facebook об обстреле россиянами Белгорода-Днестровского.

Стерненко назвал Василия предателем и трусом. В ответ Ломаченко начал иронизировать о личной охране Стерненко и заявил, что людям в Украине несет угрозу не только российская армия, но и ТЦК.

В комментариях Ломаченко также разнес экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула, которому боксер нашел, что ответить.

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Напомним, в начале июня этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.