Конфликт нагнетается: самый дорогой футболист в истории "Челси" решил "продать" себя в состав чемпиона Италии

Похоже, его дни в лагере "синих" подходят к завершению.

Звездный форвард лондонского " Челси " Ромелу Лукаку продолжает нагнетать обстановку.

Так, 28-летний бельгиец в своем профиле на странице Facebook решил сменить нынешний статус клуба, за который он выступает. Следовательно, согласно обновленной информации, нападающий теперь является игроком действующего чемпиона Италии — миланского "Интера".

Lukaku via Facebook pic.twitter.com/s8OdyFwsLp — ꜰᴀꜱᴛ ɢᴏᴀʟꜱ (@IFAST29) January 2, 2022

Если Ромелу изменил данные на днях, это лишь подчеркивает линию его поведения. Если нет, то не совсем понятно, почему он до сих пор не обновил информацию о том, за какой выступает клуб.

Таким образом Лукаку еще больше заявил о своем желании покинуть столицу Англии и вернуться на стадион "Джузеппе Меацца", где и выступает "Интер". Бельгиец недоволен своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в Италию в будущем.

Впрочем, недавно футболист за свои слова поплатился. Главный тренер "Челси" Томас Тухель оставил Ромелу вне заявки на центральный матч 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля", завершившегося сверхрезультативной ничьей со счетом 2:2. Немецкий специалист остался недоволен высказываниями Лукаку и пообещал разобраться в ситуации. Специалист планирует провести встречу с форвардом, чтобы все разъяснить.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами;

Лукаку перебрался в "Челси" прошлым летом именно из "Интера". За его переход "синие" отдали миланцам 115 млн евро . Как следствие, этот переход стал самым дорогим в истории "Челси";

. Как следствие, этот переход стал самым дорогим в истории "Челси"; Лукаку уже выступал за "Челси" в период с 2011 по 2012 годы, однако тогда он не смог закрепиться в команде.

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