Конфликт в сборной Украины: Ярмоленко после поражения на Евро-2020 высказал претензии одному из партнеров

В команде неспокойно.
После поражения от сборной Нидерландов (2:3) в матче первого тура группы C Евро-2020 капитан национальной команды Украины Андрей Ярмоленко предъявил претензии партнеру по коллективу Марлосу.
Об этом рассказал известный журналист Артем Франков. По словам работника СМИ, Андрею не понравилось отношение к делу со стороны партнера по команде.
"Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу. Подробностей не знаю. Претензии вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и не выдерживанию позиции", - цитирует Франкова Tribuna.
Марлос вышел в матче с Нидерландами на замену уже на 13-й минуте. На 64-й минуте после обратной замены он покинул пределы поля.
- Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.