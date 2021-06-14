Конфликт в сборной Украины: Ярмоленко после поражения на Евро-2020 высказал претензии одному из партнеров

В команде неспокойно.

После поражения от сборной Нидерландов (2:3) в матче первого тура группы C Евро-2020 капитан национальной команды Украины Андрей Ярмоленко предъявил претензии партнеру по коллективу Марлосу.

Об этом рассказал известный журналист Артем Франков. По словам работника СМИ, Андрею не понравилось отношение к делу со стороны партнера по команде.

"Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу. Подробностей не знаю. Претензии вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и не выдерживанию позиции", - цитирует Франкова Tribuna.

Марлос вышел в матче с Нидерландами на замену уже на 13-й минуте. На 64-й минуте после обратной замены он покинул пределы поля.

Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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