Конфуз на Кубке Африки: Салах с четырьмя партнерами по команде умудрились не забить в пустые ворота (видео эпического промаха)

Конфуз на Кубке Африки: Салах с четырьмя партнерами по команде умудрились не забить в пустые ворота (видео эпического промаха)

К счастью для них, это им не помешало победить.

Настоящим курьезом завершился матч 1/4 финала Кубка Африки между Египтом и Марокко.

Так, на 31-й минуте второго экстра-тайма игроки Марокко получили право на штрафной удар с правого фланга. Футболист номинальных гостей отдал передачу на партнера по команде, тот замешкался с навесом и потерял мяч. Игровой снаряд мгновенно отобрал египтянин и, как следствие, начал контратаке.

Мяч подхватил Салах и на всей скорости побежал к воротам оппонента, которые были пустыми из-за того, что их голкипер уже ждал навеса со стандарта в штрафной площадке соперника. Звезду "Ливерпуля" поддержали еще четыре партнера по команде, которые готовы были забивать. Впрочем, все произошло для них как можно хуже.

Отдав пас налево, футболист сборной Египта принял несколько странное решение – он якобы пробивал по воротам, а якобы отдавал передачу на ход Салаху. В любом случае все завершилось плохо, ведь мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги и вышел за пределы поля.

Вашему вниманию видео с этим эпическим промахом. Его можно посмотреть, начиная с 2:40:30.

В конце концов этот конфуз не помешал сборной Египта одержать победу и выйти в полуфинал турнира. Салах и Ко выиграли со счетом 2:1, а Мохаммед забил один из голов.