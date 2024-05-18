Конфуз перед боем с Фьюри: на взвешивании объявили неправильный вес Усика

Настоящий вес украинца был почти на 5 кг меньше названного.

Конфуз случился во время церемонии взвешивания перед боем за звание "абсолюта" в хевивете между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщил журналист Майкл Бенсон, легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер допустил ошибку и объявил неправильный вес Усика. Вместо названных им 105,9 кг (233 фунта) настоящий вес украинца был 101,2 кг (223 фунта),

Отметим, что все равно это рекордный вес в карьере Усика. До этого Александр больше всего весил перед вторым боем с Энтони Джошуа – 100,5 кг. А в последнем поединке против Даниэля Дюбуа вес украинца составил 100,2 кг.

К слову, вес Фьюри перед чемпионским боем против Усика составил 118,8 кг.

Добавим, что на церемонию взвешивания Усик прибыл в вышиванке с портретом военного ВСУ Александра Мациевского, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине".

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца. В ответ Усик оставил мощное послание Фьюри.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри.

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