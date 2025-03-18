Конфуз в Болгарии: клуб минутой молчания почтил память футболиста, который оказался жив (видео)

Перед матчем чемпионата Болгарии между "Ардой" и "Левски" произошел конфуз – хозяева поля минутой молчания почтили память своего бывшего футболиста 79-летнего Петко Ганчева, но оказалось, что мужчина жив.

Еще по ходу поединка клубу сообщили об ошибке и пресс-служба опубликовала пост с извинениями.

"Руководство ПФК "Арда" хотело бы высказать огромные извинения бывшему игроку Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил ложную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву много лет крепкого здоровья и наслаждаться успехами "Арды".

Bulgarian club Arda apologise после путешествия ex-player который turns out to be alive



Правительство Bulgarian верхнего фонада Арды Карджали апологичено после своего игрока Петко Ганчёв, который убивает их в положении в минуту крепости перед Sunday's match with Levski Sofia,… pic.twitter.com/DX9Z1h — Gulf Daily News (@GDNonline) 18 марта, 2025

Вскоре местные журналисты обратились к Ганчеву за комментарием. Тот заявил, что на клуб не обижается и в суд подавать не собирается, а также рассказал, как он узнал о своей "смерти".

"Я никогда не пропускаю матчи "Арды" по телевизору. На игру против "Левски" я опоздал минут на десять, потому что имел дела. Пока я ехал домой, мой телефон стал звонить. Но я был за рулем, поэтому не стал поднимать трубку. Я припарковался перед нашим домом, захожу во двор, а моя жена встречает меня в слезах.

Она кричит: "Петко, Петко, по телевизору объявили, что ты умер!" Я не мог понять, что она мне говорит. Она объяснила мне, что ей позвонили по телефону и рассказали о том, что слышали перед началом матча.

Потом мне позвонили два друга. Один из них кричал: "Я звоню, а ты не берешь трубку. Я поверил тому, что услышал, и позвонил по телефону твоей жене". Совершенно нормально, что человек напуган, ведь мы уже давно не общались.

На стадионе был мой друг Стоян Илиев – бывший центральный защитник. Он сказал мне: "Мне интересно, плакать или смеяться". Мне тоже. Вы можете и плакать, и смеяться. Стоян поднялся, как и другие люди на стадионе, чтобы отдать мне уважение...

Быть похороненным заживо – это действительно большой стресс. Ситуация не из приятных, но, в конце концов, мы должны быть на позитиве. Вчера, когда я услышал ужасную новость, я налил себе немного бренди", – поделился Ганчев.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе.

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