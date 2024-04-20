Конкурент для Лунина: основной вратарь "Реала" вернулся к тренировкам с командой перед Эль Классико

Тибо Куртуа восстановился после очередной травмы и готовится к матчу с "Барселоной".

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе мадридского клуба накануне поединка 32-го тура испанской Ла Лиги против "Барселоны".

Об этом сообщает издание Marca.

Куртуа получил серьезную травму перед стартом сезона-2023/24. Бельгиец разорвал переднюю крестообразную связку левого колена, из-за чего долгое время находился в лазарете мадридского клуба и только в марте вернулся к полноценным тренировкам.

Однако ни в одном матче в этом сезоне 31-летний бельгиец так и не сыграл. В середине марта Куртуа получил новую травму. Врачи диагностировали у него разрыв внутреннего мениска правого колена. Тибо пришлось перенести очередную операцию.

Thibaut Courtois является back in training! pic.twitter.com/YnS1kNDVhT Опубликовано в Madrid Xtra (@MadridXtra) Август 20, 2024

Отметим, что в связи с травмой Куртуа основным голкипером "сливочных" стал Андрей Лунин, выигравший конкуренцию у арендованного у "Челси" Кэпы Аррисабалаги.

Недавно украинец стал героем ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Лунин отбил два удара в серии пенальти и помог подопечным Карло Анчелотти прорваться в полуфинал, где они сыграют с мюнхенской "Баварией".

Поединок "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

За семь туров до конца чемпионата "Королевский клуб" лидирует в Ла Лиге, опережая "Барселону" на восемь очков.

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