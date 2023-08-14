Конкурент для Лунина: "Реал" подписал самого дорогого вратаря мира

Кепа Аррисабалага присоединился к "сливочным" на правах аренды.

Мадридский "Реал" оформил трансфер голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Как сообщает официальный сайт "Королевского клуба", 28-летний испанец перешел к "сливочным" на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, до июня 2024 года, без обязательства выкупа.

Презентация Кепы в роли игрока "Реала" состоится во вторник, 15 августа.

Добавим, что Аррисабалага является самым дорогим вратарем в истории футбола. Летом 2018 года "Челси" приобрел испанца у "Атлетика" Бильбао за рекордную для голкипера сумму – 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кепа сыграл 39 матчей за "Челси" во всех турнирах, пропустив 45 голов.

В "Реале" испанец станет конкурентом украинского голкипера Андрея Лунина. Ранее основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.

Напомним, "Реал" начал новый сезон Ла Лиги уверенной победой над "Атлетиком" Бильбао. В этом матче Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими".

Во 2-м туре испанского чемпионата команда Карло Анчелотти 19 августа сыграет с "Альмерией".

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