Коноплянка и еще двое украинских футболистов вошли в символические сборные тура европейских чемпионатов

Сразу три украинца - Евгений Коноплянка, Даниил Игнатенко и Евгений Чеберко были включены в символические сборные тура европейских лиг, где они выступают.

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка попал в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши.

В матче против "Ракува", который состоялся 3 сентября, 32-летний украинец забил гол красивым ударом со штрафного и получил от статистического портала SofaScore высокую оценку 8.0. Команда Коноплянки выиграла со счетом 3:0.

Видео гола Коноплянки в ворота "Ракува"

Отметим, что Евгений забил во втором подряд поединке за "Краковию". До этого он отметился дебютным голом за польский клуб в национальном Кубке.

После восьми туров "Краковия", набрав 13 очков, занимает четвертое место в чемпионате Польши.

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко попал в символическую сборную 7-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции.

25-летний украинец приобщился к выездной победе своей команды в матче с "Парижем" (1:3), проведя на поле все 90 минут

После семи сыгранных матчей "Бордо" лидирует во французской Лиге 2, имея в своем активе 14 очков.

Украинский защитник "Осиека" Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Хорватии.

24-летний украинский футболист получил от SofaScore отметку 7.5. за поединок против "Шибеника", который завершился вничью - 1:1.

После восьми туров "Осиек" с 9 баллами расположился на шестой строчке элитного дивизиона чемпионата Хорватии.

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