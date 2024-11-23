Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании: как наказали звездного бойца UFC

Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании Никиты Генд, которое произошло в 2018 году в дублинском отеле.

Об этом сообщает Sky Sports.

Суд присяжных обязал 36-летнего ирландца выплатить пострадавшей 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов).

Наказание спортсмен получил по гражданскому иску, то есть его не могли привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму.

Сам Макгрегор в соцсети Х заявил, что собирается подавать апелляцию на решение суда, однако затем удалил свою публикацию.

"Я буду оспаривать сегодняшнее решение. Указание судьи и скромная компенсация были предоставлены из-за нападения, не была назначена компенсация за причинение вреда с отягчающими обстоятельствами.

Я разочарован тем, что присяжные не заслушали все доказательства, которые рассмотрел директор по государственному обвинению. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку во всем мире", – написал Макгрегор.

Суд установил, что Генд и Макгрегор знали друг друга и иногда общались в соцсетях. В ночь преступления Генд связалась с бойцом, который заехал за ней и ее и подругой на авто, после чего они употребляли кокаин. Женщина утверждала, что не желала вступать в половой контакт с Конором, но он применил силу и совершил сексуальное насилие.

На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА). Конор не участвовал в поединках после перелома ноги, который получил на турнире UFC 264 в ночь на 11 июля 2021 года. Тогда ирландец в первом раунде нокаутом проиграл американцу Дастину Порье.

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