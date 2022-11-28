Контиолахти-2022: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Новый биатлонный сезон стартует во вторник, 29 ноября.
29 ноября – 4 декабря в финском Контиолахти состоится стартовый этап Кубка мира по биатлону-2022/23.
В программу этого этапа вошли по четыре дисциплины у мужчин и женщин: индивидуальные гонки, эстафеты, спринты и персьюты.
Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону
29 ноября
14:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
30 ноября
14:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 декабря
12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
14:35 – Эстафета, 4х6, женщины
3 декабря
11:45 – Спринт, 10 км, мужчины
14:45 – Спринт, 7,5 км, женщины
4 декабря
13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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