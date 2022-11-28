Контиолахти-2022: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

29 ноября – 4 декабря в финском Контиолахти состоится стартовый этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу этого этапа вошли по четыре дисциплины у мужчин и женщин: индивидуальные гонки, эстафеты, спринты и персьюты.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону

29 ноября

14:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

30 ноября

14:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 декабря

12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

14:35 – Эстафета, 4х6, женщины

3 декабря

11:45 – Спринт, 10 км, мужчины

14:45 – Спринт, 7,5 км, женщины

4 декабря

13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Читайте также:

Капитан сборной Украины выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Не Пидручный: избран новый президент Федерации биатлона Украины

Начало нового биатлонного сезона пришлось отложить: известная причина