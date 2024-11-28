Контиолахти-2024: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует уже в субботу, 30 ноября.
30 ноября – 8 декабря в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.
В программу соревнований стартового этапа сезона Кубка мира по биатлону вошли одиночная и классическая смешанные эстафеты, мужские и женские эстафеты, короткие индивидуальные гонки, спринты, а также масс-старты.
Отметим, что второй этап нового сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 13-15 декабря австрийский Хохфильцен.
Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25
30 ноября
14:15 – Одиночная смешанная эстафета
16:45 – Смешанная эстафета
1 декабря
14:45 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
18:25 – Эстафета, 4х6, женщины
3 декабря
17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
4 декабря
17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины
6 декабря
17:20 – Спринт, 10 км, мужчины
7 декабря
18:10 – Спринт, 7,5 км, женщины
8 декабря
15:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
18:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Читайте также:
Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира-2024/25
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира-2024/25
Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон Кубка мира-2023/24