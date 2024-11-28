Контиолахти-2024: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует уже в субботу, 30 ноября.

30 ноября – 8 декабря в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В программу соревнований стартового этапа сезона Кубка мира по биатлону вошли одиночная и классическая смешанные эстафеты, мужские и женские эстафеты, короткие индивидуальные гонки, спринты, а также масс-старты.

Отметим, что второй этап нового сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 13-15 декабря австрийский Хохфильцен.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

30 ноября

14:15 – Одиночная смешанная эстафета

16:45 – Смешанная эстафета

1 декабря

14:45 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

18:25 – Эстафета, 4х6, женщины

3 декабря

17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

4 декабря

17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

6 декабря

17:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

18:10 – Спринт, 7,5 км, женщины

8 декабря

15:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

18:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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