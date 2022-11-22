Контракт на 7 лет: Реброву предложили возглавить сборную Украины – СМИ

Источник утверждает, что тренер обсудил возможное сотрудничество с руководством УАФ и главой Офиса президента.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в 2023 году может возглавить сборную Украины.

Об этом сообщает "ТаТоТакое"

"По моей информации, Ребров в Украине встречался не только с Павелко, но и с представителями Офиса президента. В частности, с господином Ермаком. Я могу повторить то, что раньше говорил: есть принципиальное согласие от Реброва на это сотрудничество с УАФ и сборной.

Только не можем сейчас знать, когда это начнется. Если его уволят в феврале или в марте, то может появиться уже на первую игру отборочного цикла Евро против Англии. Если нет, то в конце мая Ребров может подойти к руководству, чтобы клуб не выплачивал зарплату за последний месяц и провел его с другим тренером", — сказал ведущий программы Михаил Спиваковский.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) готова предложить Реброву контракт на 7 лет – до 2030 года.

Ребров стал главным тренером "Аль-Айна" летом 2021 года. Ранее он возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Под руководством украинца "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Кроме того, профессиональная футбольная лига ОАЭ признала украинца Сергея Реброва лучшим тренером национального чемпионата по итогам сезона-2021/22.

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