"Контракт подписан": промоутер назвал, когда и где может состояться реванш Усик - Джошуа

Стороны продолжают переговоры об организации второго поединка между украинцем и британцем.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш между его подопечным и обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком уже согласован.

По его словам, соглашение о втором поединке между украинцем и британцем было подписано, а сторонам осталось определиться с местом его проведения и датой.

"Есть много городов, которые очень заинтересованы в проведении этого боя. Пока это самый большой поединок в супертяжелом весе в этом году, самый большой среди доступных боев в супертяжелом весе. На прошлой неделе я посетил ряд стран на Ближнем Востоке. Я поговорил с Дэниелом Леви, и он с удовольствием снова организовал бы реванш на стадионе "Тоттенхэма".

Я хочу, чтобы бой Усика и Джошуа прошел в Великобритании, но Александр, конечно, тоже скажет свое слово. Они захотят провести бой там, где можно будет заработать больше всего денег. Май - это еще очень реалистичный месяц для этого боя. Сейчас я общаюсь с Александром Красюком и Эгисом Климасом.

Нам не нужно подписывать соглашение. Оно уже есть, контракт подписан. Нужно согласовать место проведения и дату. Это неизбежно должно произойти", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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