Контракт согласован: одноклубник Малиновского сменит "Аталанту" на аутсайдера АПЛ

Немец не выходит на поле с сентября прошлого года.
"Ньюкасл" согласовал контракт с полузащитником "Аталанты" Робином Госсенсом.
Об этом сообщает Sky Sport.
С самим игроком Ньюкасл уже договорился об условиях личного контракта на три с половиной года, согласно которому немец будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.
В сентябре прошлого года 27-летний немец трамировался. "Сороки" готовы подписать Госенса даже ввиду его травмы при условии успешного восстановления. Соответствующее обследование Робин должен пройти в феврале.
- Госсенс играет за Аталанту с лета 2017 и суммарно забил 29 голов в 157 матчах бергамасков во всех турнирах. В этом сезоне Госсенс провел восемь матчей и забил два гола во всех турнирах.
- Ньюкасл находится на предпоследнем, 19-м месте в Премьер-лиге.
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