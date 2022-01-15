Контракт согласован: одноклубник Малиновского сменит "Аталанту" на аутсайдера АПЛ

Немец не выходит на поле с сентября прошлого года.

"Ньюкасл" согласовал контракт с полузащитником "Аталанты" Робином Госсенсом.

Об этом сообщает Sky Sport.

С самим игроком Ньюкасл уже договорился об условиях личного контракта на три с половиной года, согласно которому немец будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.

В сентябре прошлого года 27-летний немец трамировался. "Сороки" готовы подписать Госенса даже ввиду его травмы при условии успешного восстановления. Соответствующее обследование Робин должен пройти в феврале.

Госсенс играет за Аталанту с лета 2017 и суммарно забил 29 голов в 157 матчах бергамасков во всех турнирах. В этом сезоне Госсенс провел восемь матчей и забил два гола во всех турнирах.

Ньюкасл находится на предпоследнем, 19-м месте в Премьер-лиге.

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