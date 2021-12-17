Контракт согласован: звезда "Динамо" проходит медосмотр в клубе АПЛ

Виталий Миколенко в шаге от перехода в "Эвертон".

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко максимально близок к переходу в английский "Эвертон".

Как сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист "бело-синих" уже согласовал условия личного контракта с "ирисками" и сейчас проходит медосмотр в мерсисайдском клубе.

По информации британских СМИ, за переход игрока сборной Украины "Эвертон" заплатит "Динамо" 20 миллионов фунтов стерлингов (около 23,5 миллионов евро). Романо утверждает, что киевляне за этот трансфер заработают около 21-23 миллионов евро.

EXCL: Украина находится вверх Витамия Миколенко находится в настоящее время под медициной как новый Everton игрок, здесь мы! #EFC



Он готов к получению Everton от Dynamo Киева на permanent move, final price вдоль €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

Ранее сообщалось, что переход Миколенко в английский клуб подтвердил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 14-е место турнирной таблицы АПЛ. В последнем матче "ириски" отобрали очки у "Челси", который занимает третье место.

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