Контракт уже есть: "Реал" близок к подписанию самого дорогого футболиста мира

Контракт уже есть: "Реал" близок к подписанию самого дорогого футболиста мира

Килиан Мбаппе, скорее всего, летом переберется в столицу Испании.

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял окончательное решение по поводу своего футбольного будущего.

По информации авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний француз по окончании текущего сезона станет игроком мадридского "Реала".

Сообщается, что Мбаппе уже получил контракт от "Королевского клуба". Подписать соглашение со "сливочными" Килиан может не раньше февраля. Повлиять на его решение перебраться в Мадрид может только большая неожиданность.

| Mbappe already был контракт с российской Madrid. He can't sign until February. Только неустойчивый разрыв может изменить этот финальный взгляд по Kylian (Mbappe). He has already decided. @DiMarzio on @ELEVENSPORTSPL [] – Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 26, 2021

Ранее стало известно, что "Реал" соблазняет Мбаппе "космической" зарплатой. В свою очередь, парижане подготовили для француза новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до конца сезона-2021/22. Летом француз станет свободным агентом.

В нынешнем сезон Мбаппе провел 15 матчей за парижский клуб, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку