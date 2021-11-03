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Контракт уже согласован: "Барселона" заплатит компенсацию за своего будущего тренера

Контракт уже согласован: "Барселона" заплатит компенсацию за своего будущего тренера

Associated Press

В ближайшее время легенда клуба Хави возглавит "сине-гранатовую".

Каталонская "Барселона" совсем скоро должна получить нового главного тренера. Им станет бывший полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес.

По информации Mundo Deportivo, руководство "блаугранас" согласовало условия контракта с 41-летним испанцем, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд".

Источник отмечает, что в "Барселоне" Хави будет зарабатывать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых с командой задач.

Кроме того, авторитетный журналист Николо Скиря в Twitter сообщил, что "Барселона" согласилась на условия, которые выдвинул "Аль-Садд", и заплатит катарскому клубу один миллион евро за досрочный уход Хави с поста главного тренера.

Как сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто в Twitter, в ближайшее время "Барселона" окончательно завершит подписание Хави и планирует представить его главным тренером клуба в понедельник, 8 ноября.

  • "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионата Испании. После 11 сыгранных поединков в их активе 16 набранных баллов.
  • 28 октября "сине-гранатовые" объявили об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере и обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.
  • В следующем поединке "сине-гранатовые" 6 ноября на выезде встретятся с "Сельтой" во внутреннем первенстве.
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