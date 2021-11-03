Контракт уже согласован: "Барселона" заплатит компенсацию за своего будущего тренера

Контракт уже согласован: "Барселона" заплатит компенсацию за своего будущего тренера

В ближайшее время легенда клуба Хави возглавит "сине-гранатовую".

Каталонская "Барселона" совсем скоро должна получить нового главного тренера. Им станет бывший полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес.

По информации Mundo Deportivo, руководство "блаугранас" согласовало условия контракта с 41-летним испанцем, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд".

Источник отмечает, что в "Барселоне" Хави будет зарабатывать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых с командой задач.

Кроме того, авторитетный журналист Николо Скиря в Twitter сообщил, что "Барселона" согласилась на условия, которые выдвинул "Аль-Садд", и заплатит катарскому клубу один миллион евро за досрочный уход Хави с поста главного тренера.

Как сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто в Twitter, в ближайшее время "Барселона" окончательно завершит подписание Хави и планирует представить его главным тренером клуба в понедельник, 8 ноября.

El club lo tenía clarísimo ya tras Cadiz: dos posibilidades. Xavi, el elegit, el que mejor coneix al món Barça. Leyenda. Apostará por los jóvenes y tendrá un estilo de la casa. Jugó con los capitanes. Será presentado el lunes: este es el plan a día de hoy. Contrato hasta 2024. https://t.co/Irc0i38Ffw pic.twitter.com/1OnQGMwlQI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 3, 2021

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионата Испании. После 11 сыгранных поединков в их активе 16 набранных баллов.

28 октября "сине-гранатовые" объявили об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере и обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы в Примере и в Лиге чемпионов. В следующем поединке "сине-гранатовые" 6 ноября на выезде встретятся с "Сельтой" во внутреннем первенстве.

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