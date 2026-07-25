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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Копенгаген — Полесье: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций

Первая встреча между командами завершилась результативной ничьей.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Полесье" — "Копенгаген"

"Полесье" — "Копенгаген" / facebook.com/fcpolissya

В среду, 29 июля, житомирское "Полесье" встретится с датским "Копенгагеном" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Паркен" в датском Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 23 июля в словацком Кошице и завершилась результативной ничьей (3:3).

Прогноз букмекеров на матч Копенгаген — Полесье

Фаворитом матча букмекеры считают "Копенгаген". На победу датского клуба можно поставить с коэффициентом 1,42. Ничья — 4,50. Выигрыш житомирцев — 6,66.

На проход "Копенгагена" в следующую стадию принимают ставки с коэффициентом 1,20. Итоговый успех команды Руслана Ротаня — 4,20.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что фанаты "Копенгагена" поддержали Украину во время матча с "Полесьем" в отборе Лиги конференций.

Также мы рассказывали, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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