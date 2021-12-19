Корешок билета на первый матч легенды НБА продали за рекордную сумму

Корешок билета на первый матч легенды НБА продали за рекордную сумму

Коллекционер потратил более 250 тысяч долларов на этот лот.

Корешок билета на первый матч Майкла Джордана в НБА был продан в пятницу на аукционе Huggins&Scott за рекордную сумму 264 000 долларов.

Об этом сообщает ESPN.

ESPN.com

Предыдущий рекорд был установлен в октябре этого года, когда корешок билета на третий матч Мировой серии 1903 года был продан на Christie's за 175 000 долларов.

Это был поединок против Вашингтона, состоявшийся 26 октября 1984 года на стадионе Чикаго. В том матче Джордан набрал 16 очков, совершил 7 передач, 6 подборов и 4 блок-шота, а Буллз выиграли со счетом 109:93.

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