Корейского конькобежца забрали со льда на носилках после забега на Олимпиаде: что произошло

Корейского конькобежца забрали со льда на носилках после забега на Олимпиаде: что произошло

Он завершил заезд лидером.

Очень неприятно завершился четвертьфинальный забег по шорт-треку на тысячу метров для корейского конькобежца – Пак Чан Хека.

23-летний спортсмен показал первое время в четвертьфинальном забеге и прошел в следующую стадию соревнований. Однако после забега он врезался в борт вместе с итальянским спортсменом.

Как следствие, Пак Чан Хек получил повреждение руки и не смог самостоятельно покинуть площадку. Южнокорейский шорт-трекист покинул соревновательную площадку на носилках с помощью врачей. Информация о характере травмы не уточняется.

Associated Press

Добавим, что южнокорейский спортсмен пять раз поднимался на призовой подиум этапов Кубка мира, победив один раз.

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