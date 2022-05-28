"Кормили объедками, которые остались после собак": жена Усика рассказала шокирующую историю похищения сына священника

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) рассказала, как оккупанты держали в плену сына священника.

Екатерина Усик подчеркнула, что захватчики держали парня в Гомеле и кормили объедками после собак.

"Хочу рассказать вам одну историю, которая, слава Богу, закончилась хорошо. В Киевской области украли сына одного священника, сына искали все, нашли! Он оказался в концлагере в Гомеле.

Над ним ежедневно издевались морально и физически, кормили оставшимися после собак объедками. Вернулся он весь перебитый и с туберкулезом. Слава Богу, что вернулся. Очень много наших пленников в Гомеле. И с ними обращаются не как мы с россиянами", – написала Екатерина в Instagram.

Напомним, что за более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.

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