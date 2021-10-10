Король Европы: Роналду установил новый рекорд в матче за сборную Португалии

На счету Криштиану наибольшее количество игр за европейскую национальную команду.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз переписал историю футбола. На этот раз - сугубо европейского.
36-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел в стартовом составе на товарищеский матч против команды Катара. Для Криштиану поединок стал 181-м в футболке национальной сборной.
По этому показателю он обошел испанского защитника Серхио Рамоса, на счету которого 180 игр за "Красную фурию". Теперь Роналду - рекордсмен Европы по матчам в сборной.
New UEFA Record for Cristiano Ronaldo.— CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 9, 2021
Most International Games by a European Player:
1⃣8⃣1️⃣ Cristiano Ronaldo ✅️
1⃣8⃣0⃣ Sergio Ramos
Another night, another record. pic.twitter.com/4GnrkPTlpO
А вот мировой рекорд принадлежит бывшему защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, который провел за национальную команду 195 матчей в период с 1969 по 1984 год. От этого достижения неутомимого португальца отделяют 14 поединков.
- Португалия разгромила Катар со счетом 3:0, а Роналду открыл счет в этой встрече.
- Таким образом, Роналду забил 112-й гол за национальную команду и обновил собственный мировой рекорд.
- 12 октября португальцы сыграют с Люксембургом в отборе к ЧМ-2022, так что Роналду снова может улучшить свои статистические показатели.