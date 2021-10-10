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Король Европы: Роналду установил новый рекорд в матче за сборную Португалии

Король Европы: Роналду установил новый рекорд в матче за сборную Португалии

Associated Press

На счету Криштиану наибольшее количество игр за европейскую национальную команду.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз переписал историю футбола. На этот раз - сугубо европейского.

36-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" вышел в стартовом составе на товарищеский матч против команды Катара. Для Криштиану поединок стал 181-м в футболке национальной сборной.

По этому показателю он обошел испанского защитника Серхио Рамоса, на счету которого 180 игр за "Красную фурию". Теперь Роналду - рекордсмен Европы по матчам в сборной.

А вот мировой рекорд принадлежит бывшему защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, который провел за национальную команду 195 матчей в период с 1969 по 1984 год. От этого достижения неутомимого португальца отделяют 14 поединков.

  • Португалия разгромила Катар со счетом 3:0, а Роналду открыл счет в этой встрече.
  • Таким образом, Роналду забил 112-й гол за национальную команду и обновил собственный мировой рекорд.
  • 12 октября португальцы сыграют с Люксембургом в отборе к ЧМ-2022, так что Роналду снова может улучшить свои статистические показатели.
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