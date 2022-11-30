"Король футбола" Пеле экстренно госпитализирован: что известно о его состоянии здоровья

Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле был госпитализирован в одну из больниц Бразилии на фоне ухудшения его здоровья.

Об этом сообщает ESPN.

У Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации.

Пеле проходит курс лечения от рака. У "Короля футбола" 3 опухоли: кишечника, печени и лёгкие. Также недавно он прошел курс химиотерапии, но желаемых результатов он не принес.

Прошлой осенью Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой кишке. В феврале этого года он две недели лежал в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей. Также весной бразилец проходил лечение от рака толстой кишки.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

Читайте также:

потерял сознание на тренировке: 22-летний колумбийский футболист внезапно умер

Звезду сборной США госпитализировали после матча ЧМ-2022 (фото)

Было 30 лет: автор одного из самых быстрых голов в истории футбола погиб в автокатастрофе