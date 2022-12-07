"Король футбола" поправляется: состояние здоровья Пеле улучшилось

Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле продолжает находиться в больнице в Сан-Паулу, но его состояние здоровья улучшилось.

Об этом пишет Ge Globo.

У легендарного футболиста "общее прогрессивное улучшение" после лечения респираторной инфекции.

Король футбола находится в общей палате и со "стабильными признаками, в сознании и без дальнейших осложнений".

Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" després de tractar uma infecção respiratoria, de acuerdo com bolets divulgado nesta terça



O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m — ge (@geglobo) December 6, 2022

Напомним, что СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Впоследствии сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

В то же время, по информации СМИ, "Король футбола" находится в тяжелом состоянии, а его организм больше не реагирует на химиотерапию.

Впоследствии одна из дочерей футболиста раскрыла истинную причину госпитализации Пеле.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

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