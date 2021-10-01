"Король футбола" вернулся домой: Пеле выписали из больницы после операции по удалению опухоли

"Король футбола" вернулся домой: Пеле выписали из больницы после операции по удалению опухоли

80-летний бразилец в соцсетях поблагодарил врачей и болельщиков, которые поддерживают его.

Легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы Сан-Паулу, куда он повторно попал после перенесенной операции по удалению опухоли.

Радостной вестью 80-летний "Король футбола" поделился на своей странице в Instagram.

"Когда путь тяжелый, празднуйте на нем каждый шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаками в воздух больше раз, чем обычно.

Я очень счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, человечным и очень любезным. Спасибо также всем вам, кто на расстоянии делает мою жизнь наполненной таким количеством посланий любви", - написал "Король футбола".

Ранее ТСН Проспорт писал, что дочь Пеле показала трогательное видео из палаты отца. Он спел гимн своего родного клуба "Сантоса".

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962, 1970 годах). Также он был назван лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.

В 2014 году легендарный бразильский футболист получил "Золотой мяч" за заслуги перед футболом.

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