"Король футбола" вернулся домой: Пеле выписали из больницы после операции по удалению опухоли

80-летний бразилец в соцсетях поблагодарил врачей и болельщиков, которые поддерживают его.
Легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы Сан-Паулу, куда он повторно попал после перенесенной операции по удалению опухоли.
Радостной вестью 80-летний "Король футбола" поделился на своей странице в Instagram.
"Когда путь тяжелый, празднуйте на нем каждый шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаками в воздух больше раз, чем обычно.
Я очень счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, человечным и очень любезным. Спасибо также всем вам, кто на расстоянии делает мою жизнь наполненной таким количеством посланий любви", - написал "Король футбола".
Ранее ТСН Проспорт писал, что дочь Пеле показала трогательное видео из палаты отца. Он спел гимн своего родного клуба "Сантоса".
- Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962, 1970 годах). Также он был назван лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.
- В 2014 году легендарный бразильский футболист получил "Золотой мяч" за заслуги перед футболом.