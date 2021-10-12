Король хэвивейта: Фьюри спихнул Усика с вершины рейтинга лучших боксеров супертяжелого веса

Теперь украинский чемпион занимает второе место.

Авторитетный портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером возглавил этот список.

Триумф над "Бронзовым бомбардировщиком" позволил "Цыганскому королю" обойти в рейтинге лучших супертяжеловесов мира украинца Александра Усика, который ранее захватил лидерство после победного поединка с Энтони Джошуа.

Таким образом, украинский обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе расположился на второй позиции рейтинга. А Джошуа теперь замыкает топ-3. На четвертом месте - Уайлдер.

Топ-10 боксеров хэвивейта по версии BoxRec

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Майкл Хантер (США)

8. Энди Руис (США)

9. Дерек Чисора (Великобритания)

10. Кубрат Пулев (Болгария)

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

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