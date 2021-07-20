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"Королева": Свитолина похвасталась роскошным свадебным платьем

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"Королева": Свитолина похвасталась роскошным свадебным платьем

instagram.com/elisvitolina

Украинка убеждена, что ее свадебный наряд - шедевр.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, показала поклонникам свое шикарное свадебное платье.

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27-летняя спортсменка опублувала в Instagram серию снимков в праздничном наряде с разных ракурсов. В руках она держит букет цветов.

"Бесконечно благодарна замечательной команде за создание моего "Платья мечты". Настоящий шедевр", - написала Элина под яркими фотографиями.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

Фолловеры теннисистки выразили восхищение ее свадебным образом: "Выглядишь как королева". Поздравляю!","Элегантная мадам","Волшебное платье","Совершенная", - насыпали фанаты комплиментов в комментариях.

Ранее Свитолина запостила в Instagram поцелуй с возлюбленным и показала свою дорогое обручальное кольцо. А брат невесты опубликовал в соцсетях яркие свадебные фото.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

Новости мира: как прошла свадьба теннисистов - Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Новости мира: как прошла свадьба теннисистов - Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса