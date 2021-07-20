"Королева": Свитолина похвасталась роскошным свадебным платьем

Украинка убеждена, что ее свадебный наряд - шедевр.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, показала поклонникам свое шикарное свадебное платье.
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27-летняя спортсменка опублувала в Instagram серию снимков в праздничном наряде с разных ракурсов. В руках она держит букет цветов.
"Бесконечно благодарна замечательной команде за создание моего "Платья мечты". Настоящий шедевр", - написала Элина под яркими фотографиями.
Фолловеры теннисистки выразили восхищение ее свадебным образом: "Выглядишь как королева". Поздравляю!","Элегантная мадам","Волшебное платье","Совершенная", - насыпали фанаты комплиментов в комментариях.
Ранее Свитолина запостила в Instagram поцелуй с возлюбленным и показала свою дорогое обручальное кольцо. А брат невесты опубликовал в соцсетях яркие свадебные фото.
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.