"Короля футбола" Пеле снова госпитализировали: что известно о состоянии здоровья легенды

"Короля футбола" Пеле снова госпитализировали: что известно о состоянии здоровья легенды

81-летний бразилец продолжает лечение после удаления опухоли в толстой кишке.

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле снова был госпитализирован.

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, 81-летний "Король футбола" находится в больнице Сан-Паулу. Его состояние стабильно. После прохождения обследования Пеле в ближайшие дни сможет вернуться домой.

В начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

В сентябре Пеле повторно попал в реанимацию из-за ухудшения здоровья, а в начале октября его выписали из больницы. Об этом "Король футбола" сам сообщал в Instagram.

"Когда путь тяжелый, празднуйте на нем каждый шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаками в воздух больше раз, чем обычно.

Я очень счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, человечным и очень любезным. Спасибо также всем вам, кто на расстоянии делает мою жизнь наполненной таким количеством посланий любви", - написал "Король футбола".

Ранее ТСН Проспорт писал, что дочь Пеле показала трогательное видео из палаты отца. Он спел гимн своего родного клуба "Сантоса".