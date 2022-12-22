"Королю футбола" стало хуже: Пеле встретит Рождество в больнице

Трехкратному чемпиону мира по футболу, 82-летнему Пеле стало хуже – у него прогрессирует рак толстой кишки.

Об этом пишет UOL Esporte.

"У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему нужен более интенсивный уход", – говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу.

Отмечается, что бразильцу необходим дополнительный уход из-за почечной и сердечной недостаточности.

Однако, по словам врачей, Пеле по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии. В настоящее время он находится в обычной палате.

Напомним, что в прошлом месяце СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Впоследствии сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом. В то же время, по информации СМИ, "Король футбола" находился в тяжелом состоянии, а его организм больше не реагирует на химиотерапию.

В среду, 7 декабря, появилась информация, что легендарному футболисту стало лучше.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

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