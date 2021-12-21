Коронавирус бьет по футбольной Европе: матч Серии А отменен из-за вспышки COVID-19

Коронавирус бьет по футбольной Европе: матч Серии А отменен из-за вспышки COVID-19

Раньше пандемия помешала провести десяток поединков Чемпионата Англии.

Стартовый матч 19-го тура итальянской Серии А между "Удинезе" и "Салернитаной" не состоится из-за положительных тестов на коронавирус в команде гостей.

Об этом сообщает официальный сайт "морских коньков".

Накануне встречи несколько игроков "Салернитаны" заразились COVID-19. В связи с этим итальянское управление здравоохранения запретило команде из города Салерно отправиться в Удине на предстоящий поединок.

Отмечается, что сегодня состоится повторное тестирование на коронавирус. Если новых случаев заболевание обнаружено не будет, то команды смогут сыграть завтра, 22 декабря.

Ранее из-за резкого роста количества заражений в командах, связанного с распространением штамма коронавируса "Омикрон", было перенесено десять матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) разных туров.

"Салернитана" с 8 очками замыкает турнирную таблицу Серии А. На прошлой неделе команда вылетела из Кубка Италии, подарив Андрею Шевченко дебютную победу во главе "Дженоа" .

. "Удинезе" с 20 баллами располагается на 14-й позиции Чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что "Салернитана" рискует досрочно покинуть Серию А.

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