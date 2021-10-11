Коронавирус и травмы: "Динамо" рассказало о кадровых потерях

Новости из лазарета "бело-синих".

Киевское "Динамо" сообщило кадровую ситуацию в команде, пока клубный футбол стал на паузу в связи с играми национальных сборных в отборе к Чемпионату мира 2022 года и финальной частью Лиги наций.

Защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виталий Буяльский, которые из-за мышечных травм не могут помочь сборной Украины в октябрьских матчах, в ближайшее время вернутся к занятиям в общей группе столичного клуба.

Форвард Владислав Кулач, который имел проблемы с сердцем, перенес COVID-19, и сейчас проходит процесс восстановления.

Нападающий Артем Беседин, который получил жуткую травму в матче сборной Украины против Швеции на Евро-2020, уже отложил костыли и занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале с целью укрепления и наращивания мышц колена. Планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.

Что касается защитника Дениса Попова, то он продолжает восстанавливаться после травмы передней крестообразной связки. Ожидается, что он пробудет без футбола около шести месяцев.

После 10 туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на три очка. В последнем поединке киевляне сыграли вничью с "горняками" в Класичном .

. После международной паузы подопечные Мирчи Луческу 16 октября проведут гостевой матч со "Львовом", после чего 20 октября в Испании померятся силами с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Шахтар - 0:0. Обзор матча

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