Коронавирус не отступает: топовую битву за финал Кубка английской лиги пришлось перенести

В мерсисайдском клубе массовая вспышка COVID-19.

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" официально перенесен.

Поединок был запланирован на 6 января, но не сможет состояться вовремя из-за массового заражения коронавирусом среди игроков и тренерского штаба "мерсисайдцев".

"Ливерпуль" попросил перенести встречу. После того как запрос "красных" удовлетворили, дату игры изменили на 20 января. В свою очередь, второй матч полуфинальной дуэли между "канонирами" и "мерсисайдцами" теперь стал первым, он состоится 13 января.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса "Ливерпуль" временно закрыл дверь тренировочной базы.

Добавим, что в другом двухматчевом противостоянии Кубка лиги встретятся "Челси" и "Тоттенхэм". Первая игра между "синими" и "шпорами" состоится сегодня, 5 января, а ответный поединок - 12 января.

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