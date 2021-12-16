Коронавирусная эпидемия: Лунин и еще три футболиста "Реала" сдали положительные тесты на COVID-19

Ранее Лука Модрич и Марсело также заразились инфекцией.
Четверо игроков мадридского "Реала" получили положительные тесты на коронавирус.
Как сообщил "Королевский клуб" на своем официальном сайте, болезнь подхватили украинский вратарь Андрей Лунин и три его одноклубника - Гарет Бейл, Асенсио и Родриго.
Также COVID-19 диагностировали у одного из помощников наставника "сливочных" Карло Анчелотти.
Отметим, что Лунин в сентябре уже болел коронавирусом, после выздоровления он быстро вернулся к тренировкам.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили еще у двух игроков "Реала" - Луки Модрича и Марсело, а также у работников клубной базы.
- После 17 сыгранных матчей "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом в восемь очков над "Севильей", имеющей поединок в запасе.
- Следующий свой матч команда Карло Анчелотти проведет 19 декабря против аутсайдера Примеры - "Кадиса".
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