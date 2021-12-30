Коронный прострел: звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020, активно тренируется (видео)

Коронный прострел: звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020, активно тренируется (видео)

Эриксен не растерял навыков снайпера после остановки сердца.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пытается возвращаться в полноценную жизнь футболиста и поддерживает форму в швейцарском клубе "Кьяссо".

Итальянский журналист Фабрицио Биасин опубликовал в Twitter видео тренировки датчанина, на котором Эриксен выполняет свой коронный прицельный удар.

Una cosa bella: #Eriksen, un pallone e un campo da calcio.



pic.twitter.com/7TPOLA97tS — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 30, 2021

Напомним, что во время Евро-2020 у 29-летнего Эриксена остановилось сердце, но врачи его спасли.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.

Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно