Коронный прострел: звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020, активно тренируется (видео)

Эриксен не растерял навыков снайпера после остановки сердца.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пытается возвращаться в полноценную жизнь футболиста и поддерживает форму в швейцарском клубе "Кьяссо".
Итальянский журналист Фабрицио Биасин опубликовал в Twitter видео тренировки датчанина, на котором Эриксен выполняет свой коронный прицельный удар.
Una cosa bella: #Eriksen, un pallone e un campo da calcio.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 30, 2021
pic.twitter.com/7TPOLA97tS
Напомним, что во время Евро-2020 у 29-летнего Эриксена остановилось сердце, но врачи его спасли.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.
- Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";
- Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.