Коррупционный чемпион: все о хищении футбольных денег в УАФ Андрея Павелко

Путеводитель по уголовным делам по аферам руководства Украинской ассоциации футбола с деньгами из украинского бюджета и от международных доноров.
По меньшей мере, 10 уголовных дел расследуют Нацполиция, ДБР, НАБУ и Прокуратура по фактам противоправной деятельности команды Андрея Павелко в УАФ (ранее – ФФУ), пишет footballhub.com.ua.
Суммы ущерба, нанесенного футбольными коррупционерами бюджета Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в 550 000 000 гривен. Да, речь идет о более полумиллиарда гривен!
На счету "команды мечты" Андрея Павелко и примитивная коррупция вроде завышения стоимости строительных работ, и вывода денег в оффшоры, и сговор с детективами НАБУ, и даже препятствование законной деятельности журналистов – проще говоря, давление и угрозы тем, кто отважился рассказывать правду о шокирующие сделки футбольных топ-функционеров.
Впрочем, наша редакция угроз коррупционных дельцов не боится. Мы собрали вместе все уголовные дела по сделкам УАФ. По сути, перед вами – настоящий путеводитель по футбольной коррупции в Украине во времена, когда УАФ (до этого ФФУ) руководит Андрей Павелко и его команда.
Отдельно отметим, что, несмотря на многолетние расследования, до сих пор (!) нет ни одного приговора суда. Поэтому советуем обратить внимание на разделы "сумма ущерба" и "сообщение о подозрении". Интересно, кому обязан Андрей Павелко тем, что, несмотря на многомиллионные аферы, наказанных за них до сих пор нет.
Почему руководители Нацполиции и Полиции Киева, а также Офиса Генерального прокурора фактически бездействуют в этих делах?
Почему наше знаменитое НАБУ вообще будто закрыло глаза на коррупцию господина Павелко и просто сбросило дело на полицейских?
И как долго высшее руководство страны не будет замечать все эти факты, которые, безусловно, негативно влияют и на имидж, и на состояние футбола в Украине?
Уголовное производство в Украине
Дело 1. "Сговор с НАБУ". По поводу вероятного сговора руководителей УАФ с работниками НАБУ с целью уклонения от ответственности.
Когда было возбуждено дело: 24.12.2020.
Кто ведет досудебное расследование: Государственное бюро расследований
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч. 1 ст. 396 УК Украины
Номер дела: №42020000000002505
Дело возбуждено по фактам противоправных действий работниками НАБУ во время досудебного расследования уголовного производства № 52018000000000539 по оплате строительства футбольных полей государственным средствам по значительно завышенным ценам, к тому же – на родственные и не чуждые руководству ФФУ/УАФ компании.
Сообщено о подозрении: отсутствует
Дело 2. "Расход УАФ денег киевских футболистов".
Когда было возбуждено дело: 07.04.2020.
Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины
Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура
Правовая квалификация: ч.4 ст. 191 УК Украины
Номер дела: №12020100000000357
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
По фактам растраты должностными лицами УАФ в период 2017 по 2020 годы финансовая помощь, которая должна была быть получена Федерацией футбола г. Киева.
Сообщено о подозрении: отсутствует
Дело 3. Растрата бюджетных денег, предназначенных для строительства футбольных полей
Когда возбудили дело: 20.08.2019
Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч.4 ст. 191 УК Украины
Номер дела: 42019101070000227
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
По фактам присвоения должностными лицами КП "Жилье Сервис" денежных средств при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных площадок с искусственным покрытием в регионах Украины", перечисленных в качестве аванса на сумму 47 884 315 грн.
Сообщено о подозрении: отсутствует
Дело 4. Злоупотребление при строительстве базы в селе Гореничи
Когда возбудили дело: 05.08.2020
Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева
Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура
Правовая квалификация: ч. 1 ст. 364 УК Украины
Номер дела: 12020100000000756
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
По факту злоупотребления властью должностными лицами украинской ассоциации футбола при строительстве тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Гореничи (Киевская обл.).
Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 6 487 586 грн.
Сообщено о подозрении: отсутствует
Дело 5. Давление на журналистов
Когда возбудили дело: 04.01.2022
Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч.3 ст.171 УК Украины
Номер дела: 1202200000000000
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко с генеральным секретарем УАФ Юрием Записоцким по предварительному сговору с группой лиц в период времени 2018-2021 годов оказали влияние на швейцарского журналиста Арно Беда с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
Павелко потребовал удаления всех публикаций Арно Беда по коррупции УАФ. Но суд отказал в удовлетворении иска А. Павелко в полном объеме. Более того, указанный иск Павелко был попыткой оказать давление на журналиста Арно Беда. По этому делу суд вышел за рамки осуществления обычной практики рассмотрения дел и самостоятельно запросил УЕФА (по сути дела и документов). Указанный запрос был обусловлен имеющимися у Суда сомнениями достоверности доказательств, предоставленных А. Павелком.
Дело 6. Уголовное производство (дело) № MP/06675/2018, начатое прокуратурой Швейцарии, Ле Шато Поррантрюи, по факту угрозы физического насилия и запугивания журналиста Arnaud Bedat (Арно Беда) президентом УАФ Андреем Павелко, по статье в журнале L' которая была им опубликована по фактам присвоения 4 млн евро через оффшорную компанию SDT FZE (ОАЭ) руководством УАФ в лице президента Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.
Дело 7. Уголовное производство № 31 Js 19174/18 от 08.11.2018, начатое прокуратурой города Ингольштадта, Германия, 2018 в отношении Робби Корнелиса Николааса Веннекера по факту совершения в сговоре с руководством Федерации футбола Украины незаконных действий, полученных от УЕФА, при закупке оборудования ООО "ФФУ Продакшн".
Дело 8. "Схема чай-кофе". Хищение миллионов от УЕФА путем фиктивной покупки дорогостоящих продуктов и товаров через компанию-агент УАФ Newport Management LTD.
Когда возбудили дело: 18.10.2019
Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч. 4 ст. 191 УК Украины
Номер дела: 42019000000002229
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
По факту осуществления в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 должностными лицами УАФ по предварительному сговору группой лиц завладение средствами УАФ в особо крупных размерах путем направления компании-агента УАФ Newport Management LTD распоряжений УАФ о перечислении денежных средств в сумме 4 3 ,17 евро, поступивших на расчетные счета компании Newport Management LTD от УЕФА, в пользу иностранных субъектов, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлен ряд фактов растраты служебными лицами ФФУ денежных средств, полученных от УЕФА на счета компании "Newport Management LTD".
Собранными в ходе опытного расследования материалами подтверждается факт перечисления средств указанным компаниям по распоряжениям ФФУ на общую сумму 11,5 млн евро.
Сумма ущерба: согласно экспертизы от 02.04.2021 — 90 310 546 грн.
Сообщено о подозрении:
1. Записоцкий Юрий Григорьевич, генеральный секретарь ГС "Украинская Ассоциация Футбола" по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
2. Сагайдак Евгения Степановна, директор Департамента финансов ГС "Украинская Ассоциация Футбола" по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК
Обеим фигурантам дела судом избраны меры пресечения: Запояскому – личное обязательство и запрет выезда за границу, Сагайдак – круглосуточный домашний арест.
Дело 9. "Коррупционные поля". Оплата строительства футбольных полей за государственные средства по значительно завышенным ценам, к тому же – на родственные и не чуждые руководству ФФУ/УАФ компании.
Когда возбудили дело: 07.06.2018
Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины
Номер дела: 42018000000001404
Примечание: Объединено с КП №42018101060000127 от 08.06.2018 и №42019000000000188 от 24.01.2019
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
Должностные лица законодательной и исполнительной ветвей власти, органов местного самоуправления, предприятий коммунальной и частной форм собственности, действуя по предварительному сговору группой лиц с должностными лицами Общественного союза "Федерация футбола Украины", злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, оплатили в течение 2017 — 2018 годов за счет средств Государственного бюджета Украины товары и работы, в частности, по строительству полей для мини-футбола с искусственным покрытием по завышенным ценам подконтрольным ГС "Федерация футбола Украины", предприятиям, чем нанесли ущерб правам, свободам и интересам государства, охраняемым законом, на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть повлекли тяжкие последствия.
Сумма ущерба:
1) по версии следствия, ущерб по искусственному завышению стоимости строительства спортивных площадок в количестве 698 полей по Украине составляет около 300 млн грн.;
2) экспертизой уже установлено, что только в Киеве при строительстве 66 спортивных площадок нанесен ущерб на сумму 9 420 449 грн.
Сообщено о подозрении:
1.Бондаренко Андрей Владимирович, директор ООО "ФФУ Продакшн" по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК;
2.Лавровская Наиля Наримановна, внештатный сметчик ООО "Спорт технология" по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
3.Подрезный Евгений Александрович, директор ООО "Мегастройпроект" по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
4.Иванов Борис Валерьевич, главный инженер ООО "Мегастройпроект", по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК;
5.Бовсуновский Сергей Васильевич, директор КП "Жилье-сервис" по ч. 2 ст. 367 УК;
6. Казючиц Сергей Александрович, первый заместитель директора КП “Жилье-сервис по ч. 2 ст. 367 УК.
Дело 10. "Прибыльный завод". Отмывание бюджетных средств при закупке оборудования и сырья для завода ФФУ через офшорную прокладку "SDT FZE".
Когда возбудили дело: 07.06.2018
Кто ведет досудебное расследование: Главное следственное управление ЧП Украины
Процессуальное руководство: Офис генерального прокурора
Правовая квалификация: ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 364 УК Украины
Номер дела: 52018000000000539
Примечание: дело передано от НАБУ
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
Должностные лица руководящего состава Федерации футбола Украины в личных корыстных интересах, злоупотребляя служебным положением, совершили мошеннические действия, направленные на присвоение средств ФФУ, в том числе полученных от УЕФА, при закупке оборудования и сырья для завода Федерация футбола Украины — ООО "ФФУ Продакшн использованием оффшорной фирмы-посредника "SDT FZE" и бюджетных средств Украины при реализации Бюджетной программы с 20% наценкой, что нанесло ущерб государству и ФФУ в особо крупных размерах.
Следствием установлено, что при закупке оборудования для завода вместо того, чтобы заключать ООО ФФУ Продакшн договоры поставки непосредственно с фирмами — поставщиками оборудования, оборудование закупалось сначала на оффшорную компанию SDT FZE (ОАЭ), а затем уже оффшорной компанией по договору поставлялось заводу ООО "ФФУ Продакшн", но уже с безосновательной наценкой в 20%.
Сумма ущерба:
1) по версии следствия, ущерб при приобретении оборудования через SDT FZE (ОАЭ) с наценкой составляет около 26,5 млн грн.
Примечание: дело передано от НАБУ
Сообщено о подозрении: отсутствует.
Дело 11. Фиктивные закупки УАФ
Когда возбудили дело: 01.07.2019
Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУ ГФС в г. Киеве
Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура
Правовая квалификация: ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191 УК Украины
Номер дела: 32019100000000483
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
Должностные лица ГС "Украинская Ассоциация Футбола" в период 2018-2019 злоупотребляя своим служебным положением завладели денежными средствами ГС "Украинская Ассоциация Футбола" в больших размерах путем закупки у подконтрольных физических лиц предприятия других товаров и услуг по завышенным ценам и/или фиктивным соглашениям получение товаров и услуг с целью завладения указанными денежными средствами.
Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 11,97 млн грн.
Сообщено о подозрении: отсутствует.
Дело 12. "Тренировочная база, которой нет". Присвоение средств ФИФА, предоставленных для строительства учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи.
Когда было возбуждено дело: 31.07.2020г.
Кто ведет досудебное расследование: Следственное управление ГУНП г. Киева
Процессуальное руководство: Киевская городская прокуратура
Правовая квалификация: ч. 3 ст. 191 УК Украины
Номер дела: 12020100000000742
В чем суть сделки Павелка и его подчиненных?
Уголовное производство начато по факту присвоения средств ФИФА, по программе “Строительства тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи (Киевская обл.)”, где умышленно завысили стоимость на покупку земельных участков для тренировочно-учебной базы сборных команд Украины по футболу по программе, выделенной для тренировочно-учебной базы национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи Киевской области, должностными лицами по предварительному сговору группой лиц в период с 2017 по 2020 гг.
Следствием установлено, что руководством ФФУ совершены действия, направленные на присвоение 1 949 040,38 долларов США, выделенных FIFA для ФФУ в рамках социального проекта «Строительство тренировочно-учебной базы для национальных сборных команд Украины по футболу в с. Княжичи (Киевская обл.).
Сумма ущерба: следствием оценивается в сумму 1 949 040,38 долларов США
Сообщено о подозрении: отсутствует.