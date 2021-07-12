Кошмар с Эриксеном, волшебная Италия и выход Украины в 1/4 финала: чем запомнилось Евро-2020

Вспоминаем главные моменты завершившегося континентального первенства.

Чемпионат Европы-2020 официально завершен. Турнир, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, выиграла сборная Италии. Английским же фанатам остается умываться горькими слезами - их команда была близка к первому в истории трофея чемпионов Европы, однако в серии пенальти нервы оказались крепче у футболистов "Скуадры Адзурры".

Пока подопечные Роберто Манчини и их болельщики наслаждаются моментами триумфа, ТСН Проспорт вспоминает главные события континентального форума, которые навсегда останутся в памяти любителей футбола.

Жуткий инцидент с Эриксеном

Уже в один из первых дней Чемпионата Европы случился момент, который шокировал футбольную общественность и во многом затьмил все, что происходило на полях 11 городов континента.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча против Финляндии внезапно упал на газон и потерял сознание. Игроки и болельщики не сразу поняли, что произошло. Партнеры по сборной окружили пострадавшего, чтобы закрыть его от телекамер.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, после чего забрали его на носилках.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Весь мир застыл в молитвах за жизнь 29-летнего футболиста миланского "Интера". К счастью, в больнице состояние Эриксена стабилизировалось. Медики сообщили, что у Эриксена прямо на поле на время остановилось сердце.

Прерванный матч сразу хотели перенести, но решили доиграть в тот же день. Однако датчане так до конца и не оправились от страшного инцидента. Поединок завершился сенсационно - Финляндия победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

Позже Эриксен вышел на связь. Игрок опубликовал в Instagram Селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем все в порядке.

Кристиан Эриксен (Instagram)

Кристиану установили кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем. Надеемся, что он еще не раз порадует нас своей яркой игрой.

Громкие сенсации

Какой же большой турнир обойдется без неожиданных результатов. Пожалуй, именно за это многие на планете и любят футбол. Непредсказуемая игра миллионов способна дарить невероятные эмоции. Так что сюрпризы увидели мы и на Евро-2020.

Главным открытия турнира стала сборная Дании, которая дошла до полуфинала. Могли скандинавы сыграть и в решающем поединке, если бы не сомнительный пенальти в пользу Англии в овертайме. Несмотря на это, датчане показали себя настоящей командой-звездой, которая поразила всех высоким уровнем организации игры и несокрушимым боевым духом. Без Эриксена датская сборная чуть не повторила огромный успех 1992 года, когда впервые в истории сенсационно выиграла континентальный форум.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Также стоит отметить команды Чехии и Швейцарии, которые остановились в четвертьфинале. Чехи неожиданно в 1/8 финала выбили Нидерланды, а швейцарцы на той же стадии оставили за бороться турнира действующих чемпионов мира французов, создав камбэк на последних минутах основного времени.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Заслуживают похвалы венгры, которые в "группе смерти" набрали 2 очка, сыграв вничью с Францией и Германией. А также сборные Украины и Швеции. Команда Андрея Шевченко оформила исторический выход в четвертьфинал, о чем подробнее поговорим дальше.

Феерия автоголов

Лучшим бомбардиром Евро-2020 и собственно обладателем "Золотой бутсы" турнира стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 5 голов. Столько же у чешского форварда Патрика Шика, однако Роналду имеет преимущество по дополнительным показателям, поскольку к забитым мячам также добавил одну результативную передачу.

Однако в Сети шутят, что лучшим бомбардиром турнира стал "автогол". Сразу 11 раз футболисты отправляли мяч в собственные ворота. Это абсолютный рекорд - больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Associated Press

Гол с центра поля

Будет сложно поспорить с тем, что гол Патрика Шика в ворота Шотландии на групповом этапе является одним из лучших на турнире. Чешский форвард сотворил шедевр еще в стартовом туре, но, похоже, его никто так в не смог превзойти.

Голеадор леверкузенского "Байера" в начале второго тайма наказал шотландцев за обрезку, а их вратаря за самоуверенность. Получив мяч у центрального круга, Шик по невероятной траектории отправил его в сетку соперников. Воистину безумная красота.

Scotland vs Czech Republic



The only way to react to THAT Patrik Schick GOAL FROM HALF FIELD # EURO20201 # EURO2020 pic.twitter.com/5lUNGKxNB4 — Sanjay Kumar (@krsanjaay) June 14, 2021

Как оказалось, чешский нападающий поразил ворота шотландцев с дистанции 45,44 метра. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года - с тех пор, как ведется такая статистика.

49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous. # Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

Отметим, что это не единственный гол-красавец на Евро-2020. Взять хотя бы выстрел Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов. Хочется пересматривать снова и снова.

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games? @GazpromFootball | #EUROGOTR | # EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) June 13, 2021

Историческое достижение сборной Украины

Очевидно, что для украинских болельщиков самым памятным стал путь нашей сборной на Евро-2020. Перед турниром были серьезные ожидания, и подопечные Андрея Шевченко не подвели своих поклонников. Особенно, если говорить только о достигнутом результате.

Associated Press

Associated Press

Украина - в восьмерке сильнейших команд Европы. Конечно, футбол "сине-желтых" не всегда был ярким. Второй тайм против Северной Македонии и безвольное поражение от австрийцев точно не порадовали фанатов из Украины. Однако, стоит отдать должное команде Шевченко. Она вышли в 1/8 финала, забрав последнюю путевку для обладателей третьих мест в своих группах, но дальше воспользовалась подаренным шансом.

Associated Press

Битва со шведами войдет в историю. "Сине-желтые" проявили характер и с существенными кадровыми потерями смогли вырвать победу в супертяжелом поединке. Героем целой нации стал Артем Довбик, который вышел в экстра-тайме и на последних минутах забил ударом головой, чем спас последние нервы болельщиков от драмы в серии пенальти.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Многие после такого поверил, что Украина может дойти и до финала. В четвертьфинале сборная Англии разбила эти мечты вдребезги, но это уже совсем другая история. Команда Шевченко переписала историю, ведь на предыдущих двух чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

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Associated Press

Италия - триумфатор Евро-2020

Если у кого-то спросить про лучшую команду турнира, то большинство респондентов дадут однозначный ответ - Италия. "Скуадра Адзурра" красиво преодолела путь к завоеванию трофея. Подопечные Роберто Манчини не пропустили ни одного гола на групповом этапе, без проблем обыграв Турцию, Швейцарию и Уэльс.

Associated Press

Associated Press

В 1/8 финала неожиданный бой итальянцам дала Австрия, но в овертайме команда Манчини дожала неуступчивого оппонента. Далее была обыграна Бельгия, а затем в серии пенальти Испания и Англия при поддержке трибун родного "Уэмбли". Яркая игра в атаке, надежная оборона и фантастическая страсть - эти вещи заставили этом турнире влюбиться в итальянскую сборную поклонников футбола со всего мира.

Associated Press

Associated Press

Итальянцы не боялись идти вперед и стали самой результативной командой Евро-2020. А ворота "Скуадры Адзурры" защищал Джанлуиджи Доннарумма - убедительная игра молодого голкипера принесла ему награду лучшего игрока турнира. Эта сборная Италии - команда, о которой не забудут никогда.

Associated Press

Associated Press

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