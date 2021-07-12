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Кошмар с Эриксеном, волшебная Италия и выход Украины в 1/4 финала: чем запомнилось Евро-2020

Кошмар с Эриксеном, волшебная Италия и выход Украины в 1/4 финала: чем запомнилось Евро-2020

Associated Press

Вспоминаем главные моменты завершившегося континентального первенства.

Чемпионат Европы-2020 официально завершен. Турнир, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, выиграла сборная Италии. Английским же фанатам остается умываться горькими слезами - их команда была близка к первому в истории трофея чемпионов Европы, однако в серии пенальти нервы оказались крепче у футболистов "Скуадры Адзурры".

Пока подопечные Роберто Манчини и их болельщики наслаждаются моментами триумфа, ТСН Проспорт вспоминает главные события континентального форума, которые навсегда останутся в памяти любителей футбола.

Жуткий инцидент с Эриксеном

Уже в один из первых дней Чемпионата Европы случился момент, который шокировал футбольную общественность и во многом затьмил все, что происходило на полях 11 городов континента.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча против Финляндии внезапно упал на газон и потерял сознание. Игроки и болельщики не сразу поняли, что произошло. Партнеры по сборной окружили пострадавшего, чтобы закрыть его от телекамер.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, после чего забрали его на носилках.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Весь мир застыл в молитвах за жизнь 29-летнего футболиста миланского "Интера". К счастью, в больнице состояние Эриксена стабилизировалось. Медики сообщили, что у Эриксена прямо на поле на время остановилось сердце.

Прерванный матч сразу хотели перенести, но решили доиграть в тот же день. Однако датчане так до конца и не оправились от страшного инцидента. Поединок завершился сенсационно - Финляндия победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

Позже Эриксен вышел на связь. Игрок опубликовал в Instagram Селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем все в порядке.

© Кристиан Эриксен (Instagram)
Кристиан Эриксен (Instagram)

Кристиану установили кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем. Надеемся, что он еще не раз порадует нас своей яркой игрой.

Громкие сенсации

Какой же большой турнир обойдется без неожиданных результатов. Пожалуй, именно за это многие на планете и любят футбол. Непредсказуемая игра миллионов способна дарить невероятные эмоции. Так что сюрпризы увидели мы и на Евро-2020.

Главным открытия турнира стала сборная Дании, которая дошла до полуфинала. Могли скандинавы сыграть и в решающем поединке, если бы не сомнительный пенальти в пользу Англии в овертайме. Несмотря на это, датчане показали себя настоящей командой-звездой, которая поразила всех высоким уровнем организации игры и несокрушимым боевым духом. Без Эриксена датская сборная чуть не повторила огромный успех 1992 года, когда впервые в истории сенсационно выиграла континентальный форум.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Также стоит отметить команды Чехии и Швейцарии, которые остановились в четвертьфинале. Чехи неожиданно в 1/8 финала выбили Нидерланды, а швейцарцы на той же стадии оставили за бороться турнира действующих чемпионов мира французов, создав камбэк на последних минутах основного времени.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Заслуживают похвалы венгры, которые в "группе смерти" набрали 2 очка, сыграв вничью с Францией и Германией. А также сборные Украины и Швеции. Команда Андрея Шевченко оформила исторический выход в четвертьфинал, о чем подробнее поговорим дальше.

Феерия автоголов

Лучшим бомбардиром Евро-2020 и собственно обладателем "Золотой бутсы" турнира стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 5 голов. Столько же у чешского форварда Патрика Шика, однако Роналду имеет преимущество по дополнительным показателям, поскольку к забитым мячам также добавил одну результативную передачу.

Однако в Сети шутят, что лучшим бомбардиром турнира стал "автогол". Сразу 11 раз футболисты отправляли мяч в собственные ворота. Это абсолютный рекорд - больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

© Associated Press
Associated Press

Гол с центра поля

Будет сложно поспорить с тем, что гол Патрика Шика в ворота Шотландии на групповом этапе является одним из лучших на турнире. Чешский форвард сотворил шедевр еще в стартовом туре, но, похоже, его никто так в не смог превзойти.

Голеадор леверкузенского "Байера" в начале второго тайма наказал шотландцев за обрезку, а их вратаря за самоуверенность. Получив мяч у центрального круга, Шик по невероятной траектории отправил его в сетку соперников. Воистину безумная красота.

Как оказалось, чешский нападающий поразил ворота шотландцев с дистанции 45,44 метра. Это рекорд чемпионатов Европы с 1980 года - с тех пор, как ведется такая статистика.

Отметим, что это не единственный гол-красавец на Евро-2020. Взять хотя бы выстрел Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов. Хочется пересматривать снова и снова.

Историческое достижение сборной Украины

Очевидно, что для украинских болельщиков самым памятным стал путь нашей сборной на Евро-2020. Перед турниром были серьезные ожидания, и подопечные Андрея Шевченко не подвели своих поклонников. Особенно, если говорить только о достигнутом результате.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
©

Украина - в восьмерке сильнейших команд Европы. Конечно, футбол "сине-желтых" не всегда был ярким. Второй тайм против Северной Македонии и безвольное поражение от австрийцев точно не порадовали фанатов из Украины. Однако, стоит отдать должное команде Шевченко. Она вышли в 1/8 финала, забрав последнюю путевку для обладателей третьих мест в своих группах, но дальше воспользовалась подаренным шансом.

© Associated Press
Associated Press

Битва со шведами войдет в историю. "Сине-желтые" проявили характер и с существенными кадровыми потерями смогли вырвать победу в супертяжелом поединке. Героем целой нации стал Артем Довбик, который вышел в экстра-тайме и на последних минутах забил ударом головой, чем спас последние нервы болельщиков от драмы в серии пенальти.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Многие после такого поверил, что Украина может дойти и до финала. В четвертьфинале сборная Англии разбила эти мечты вдребезги, но это уже совсем другая история. Команда Шевченко переписала историю, ведь на предыдущих двух чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

© instagram.com/oleksandrshovkovskyi
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
© Associated Press
Associated Press

Италия - триумфатор Евро-2020

Если у кого-то спросить про лучшую команду турнира, то большинство респондентов дадут однозначный ответ - Италия. "Скуадра Адзурра" красиво преодолела путь к завоеванию трофея. Подопечные Роберто Манчини не пропустили ни одного гола на групповом этапе, без проблем обыграв Турцию, Швейцарию и Уэльс.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

В 1/8 финала неожиданный бой итальянцам дала Австрия, но в овертайме команда Манчини дожала неуступчивого оппонента. Далее была обыграна Бельгия, а затем в серии пенальти Испания и Англия при поддержке трибун родного "Уэмбли". Яркая игра в атаке, надежная оборона и фантастическая страсть - эти вещи заставили этом турнире влюбиться в итальянскую сборную поклонников футбола со всего мира.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Итальянцы не боялись идти вперед и стали самой результативной командой Евро-2020. А ворота "Скуадры Адзурры" защищал Джанлуиджи Доннарумма - убедительная игра молодого голкипера принесла ему награду лучшего игрока турнира. Эта сборная Италии - команда, о которой не забудут никогда.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press