Космическая сумма: "Арсенал" сделал "Шахтеру" новое предложение по трансферу Мудрика

Лондонский "Арсенал" сделал донецкому "Шахтеру" новое предложение касательно перехода 21-летнего вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, лидер чемпионата Англии готов заплатить за украинского футболиста около 70 миллионов евро плюс бонусы.

В настоящее время клубы ведут переговоры о размере бонусных выплат. Отмечается, что все условия личного контракта Мудрика с "Арсеналом" уже согласованы – украинец хочет перебраться в стан "канониров".

EXCL: Арсенальный новый официальный подход для Mykhaylo Mudryk является продолжительностью в € 70m fee plus add-ons, проходимый tonight как урожай earlier. ⚪️ #AFC



Разногласия ongoing with Shakhtar Donetsk к дискуссии на пакете пакетов.



Нет вопросов на индивидуальных термах, мудрик wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 января 2023

Добавим, что ранее "Арсенал" делал второе предложение "Шахтеру" по Мудрику. СМИ сообщали, что оно близко к сумме 50 миллионов евро + бонусы. Первый запрос "пушкарей" (40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами) донецкий клуб отклонил.

Также была информация, что другой лондонский клуб "Челси" готов перебить предложение "Арсенала" по Мудрику. Однако накануне "синие" подписали вингера мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша, так что теперь, скорее всего, не будут пытаться усилиться звездой "Шахтера".

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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