Коснулся паха во время троллинга с трибун: Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду нарвался на шквал осуждения из-за инцидента после недавнего матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем".

После поражения 38-летний португалец покидал поле. В этот момент болельщики соперника решили потроллить Роналду и начали скандировать имя его извечного конкурента – форварда ПСЖ Лионеля Месси, которого "Аль-Хиляль" заманивает к себе космической зарплатой.

Направляясь в раздевалку, Криштиану коснулся своего паха – момент попал в объективы телекамер.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans po leaving field defeated and pod cries of "Messi, Messi, Messi"



️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

После этого эпизод начал активно обсуждать на местном телевидении. Португальского футболиста обвинили в том, что он показал непристойный жест в адрес болельщиков.

Более того, саудовский юрист Нуф бин Ахмед, который также является советником комиссии ООН, в своем Twitter сообщил, что потребует ареста и депортации футболиста:

"Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публичный непристойный поступок является одним из преступлений, наказываемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу", – заявил адвокат.

В то же время, "Аль-Наср" утверждает, что Роналду не демонстрировал фанатам никакого жеста. А за пах португалец схватился потому, что во время матча получил удар от соперника.

"Роналду получил повреждение. Его борьба с Густаво Куэльяром из "Аль-Хиляля" началась с удара в очень чувствительное место. Это подтвержденная информация. Что касается обвинений от фанатов, то они могут думать все, что им вздумается", – приводит заявление клуба Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что во время матча с "Аль-Хилялем" Роналду отличился курьезным фолом. Португальский форвард "удушающим приемом" положил соперника на газон.

В этом сезоне Роналду принял участие в 12 матчах "Аль-Насра" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

В настоящее время "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Клуб Роналду отстает от лидера – "Аль-Иттихада", который имеет игру в запасе, на три очка.

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