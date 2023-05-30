"Косово – сердце Сербии": Джокович вызвал политический скандал на Roland Garros

Сербский теннисист выступает против признания Косово как независимого государства.

Сербский теннисист Новак Джокович попал в громкий скандал после своей победы в первом раунде Roland Garros-2023 над американцем Александаром Ковачевичем.

После завершения игры Ноле написал на объективе камеры "Косово – сердце Сербии. Остановите насилие".

Это обращение звездного теннисиста было показано на большом экране арены, а также в телевизионной трансляции.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” на камере после его win today at #RG23 as tensions flare up anew в регионе.



https://t.co/4gLSXg5wbo pic.twitter.com/A6ciqPX2WI — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 29, 2023

Отметим, что Джокович уже не в первый раз отрицает признание Косово как независимого государства. Еще в 2008 году он публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии.

На эту политическую акцию Новака уже отреагировали известные украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский.

"А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…", – написал Стаховский в своем Twitter.

And one said, tenis player cannot do anything to stop invasion of russia in Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 29, 2023

"Это уже политика или все-таки спорт? Добро пожаловать в реальность", – написал Долгополов.

Это эти целые политики или все спортивные?

Hmmm

Welcome to reality pic.twitter.com/BNwUBZe4xK – Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 29, 2023

Напомним, в январе во время Australian Open-2023 отец Джоковича поддержал россиян на фоне флага с портретом Путина.

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