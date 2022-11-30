Коста-Рика – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Только победа в этом поединке позволит немцам претендовать на выход в плей-офф.
В четверг, 1 декабря, в матче 3-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Коста-Рики сыграет с Германией.
Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В первых двух турах костариканцы заработали 3 очка: потерпели сокрушительное поражение от Испании (7:0) и обыграли Японию (0:1).
Немцы перед заключительным туром сенсационно имеют в своем активе всего один балл. На старте турнира Бундестим неожиданно проиграла японцам (1:2), после чего сыграла вничью с испанцами (1:1).
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Где смотреть матч Коста-Рика – Германия
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Коста-Рика – Германия
Абсолютными фаворитами предстоящего поединка являются немцы. По их победу можно поставить с коэффициентом 1,13. Ничья – 10,00. Триумф костариканцев станет огромной сенсацией – 24,00.
- В параллельном матче 3-го тура этого квартета сильнейшего будут выяснять Япония и Испания. Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
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