Костыли вместо медалей: российская легкоатлетка-красавица покинула стадион на инвалидной коляске

Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти квалификацию в прыжках в длину.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина очень неудачно завершила выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио. Легкоатлетка во время третьей попытки травмировалась и не попала в финал.
Очевидно, полученное повреждение было достаточно серьезным. Она не могла самостоятельно ходить. Спортсменку увезли со стадиона на инвалидной коляске.
Россиянку доставили в медицинский центр на стадионе и перевязали ногу. Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в больницу олимпийской деревни.
Однако сделать это она сможет только после того, как пройдет допинг-контроль.
Клишина - серебряный призер Чемпионата мира-2017 и двукратная чемпионка Европы в помещении. Она регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых спортсменок России.
Отметим, что в отличие от россиянки в финал Олимпиады в прыжках в длина вышла украинка Марина Бех-Романчук, которая показала в квалификации 10-й результат.
Ранее ТСН Проспорт писал, что боксер с российскими корнями устроил дебош на Олимпиаде-2020. Он матерился и отказался покинуть ринг.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.
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