Костыли вместо медалей: российская легкоатлетка-красавица покинула стадион на инвалидной коляске

Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти квалификацию в прыжках в длину.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина очень неудачно завершила выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио. Легкоатлетка во время третьей попытки травмировалась и не попала в финал.

Очевидно, полученное повреждение было достаточно серьезным. Она не могла самостоятельно ходить. Спортсменку увезли со стадиона на инвалидной коляске.

Россиянку доставили в медицинский центр на стадионе и перевязали ногу. Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в больницу олимпийской деревни.

Однако сделать это она сможет только после того, как пройдет допинг-контроль.

Клишина - серебряный призер Чемпионата мира-2017 и двукратная чемпионка Европы в помещении. Она регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых спортсменок России.

instagram.com/dariaklishina

instagram.com/dariaklishina

instagram.com/dariaklishina

instagram.com/dariaklishina

instagram.com/dariaklishina

Отметим, что в отличие от россиянки в финал Олимпиады в прыжках в длина вышла украинка Марина Бех-Романчук, которая показала в квалификации 10-й результат.

Ранее ТСН Проспорт писал, что боксер с российскими корнями устроил дебош на Олимпиаде-2020. Он матерился и отказался покинуть ринг.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

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