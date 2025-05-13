Костюк драматически уступила первой ракетке мира и выбыла из турнира в Риме

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/8 финала 22-летняя уроженка Киева в напряженной борьбе уступила "нейтральную" первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко – 1:6, 6:7.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Костюк дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 14 брейк-пойнтов.

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Отметим, что во втором сете Марта вела в счете 5:3 по геймам, а также имела сет-пойнт на тай-брейке при счете 7:6, но не реализовала его.

Это была четвертая очная встреча между Костюк и Соболенко. Все четыре матча украинка проиграла, не сумев выиграть ни одного сета.

Марта впервые в карьере сыграла в 1/8 финала турнира в Риме. Ранее она доходила на этих соревнованиях только до третьего круга.

На текущем турнире в итальянской столице Костюк обыграла филиппинку Александру Эалу (№70 WTA), победила экс-россиянку Дарью Касаткину (№15 WTA), которая после смены гражданства представляет Австралию, а также разобралась с канадкой Лейлой Фернандес (№26 WTA).

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Таким образом, Украину на турнире в Риме осталась представлять только Элина Свитолина (№14 WTA), которая в четвертьфинале 13 мая посоревнуется с американкой Пейтон Стернс (№42 WTA).