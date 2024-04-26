Костюк и Калинина не сумели преодолеть второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде

На соревнованиях в испанской столице Украину продолжает представлять только Даяна Ястремская.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина не смогли пробиться в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде.

Обе украинки стартовали на этих соревнованиях сразу со второго раунда. Костюк (№21 WTA) проиграла египтянке Маяр Шериф (№72 WTA) – 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Марта 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3/4 брейк-пойнтов.

Калинина (WTA №32) в своем первом поединке в Мадриде уступила американке Кэролайн Доулхайд (WTA №56) – 7:6, 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. Ангелина 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2/9 брейк-пойнтов.

Ранее с турнира в Мадриде выбыли украинки Леся Цуренко и Элина Свитолина. Единственной представительницей нашей страны на соревнованиях в испанской столице остается Даяна Ястремская, которая в третьем круге (1/16 финала) сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Матч Ястремской против Гауфф запланирован на субботу, 27 апреля.

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