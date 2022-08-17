Костюк на характере вышла во второй круг турнира в Цинциннати, Калинина с разгромом вылетела

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Цинциннати (США), а вот ее соотечественница Ангелина Калинина не смогла преодолеть первый раунд.

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В первом круге 20-летняя киевлянка в трех сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Матч длился более 2,5 часа. Марта выиграла первый сет со счетом 6:4 и вела 5:2 во втором. Однако украинка не использовала два матч-бола и проиграла 5 геймов подряд, отдав вторую партию.

Таким образом, решающим стал третий сет. В нем итальянка, воодушевленная успехом во второй партии, повела в счете 3:0. Несмотря на это, Костюк сумела собраться и совершила камбэк - 6:4.

Во втором раунде турнира Костюк поборется с американкой Джессикой Пегулой.

К сожалению, другая украинка Ангелина Калинина не смогла преодолеть первый круг соревнований в Цинциннати. Украинка разгромно уступила бельгийке Элизе Мертенс - 1:6, 1:6.

Отметим, что ранее во время матча квалификации турнира в Цинциннате болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Скандальный инцидент произошел на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

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