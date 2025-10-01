Костюк не смогла выйти в четвертьфинал престижного турнира в Пекине

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA 1000 в Пекине.

В 1/8 финала соревнований в столице Китая 23-летняя украинка уступила седьмой ракетке мира американке Джессике Пегуле.

Матч продолжался 2 часа 19 минут и закончился со счетом 3:6, 7:6, 1:6.

Ранее на этом турнире Марта победила Эллу Зайдель из Германии и нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Александру Саснович.

Костюк была последней представительницей Украины на турнире в Пекине. Ранее в первом круге от австралийки Айлы Томлянович выбыла Юлия Стародубцева, а во втором Даяна Ястремская проиграла испанке Джессике Бузас Манейро.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира в Пекине из-за травмы бедра и уже объявила о досрочном завершении сезона.