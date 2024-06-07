Костюк не сумела выйти в финал парного турнира Roland Garros-2024

Марта в паре с румынкой уступили итальянкам.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал парного турнира Roland Garros-2024.

Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Костюк и Русе разгромно выиграли первый сет, но проиграли два следующих – 6:1, 4:6, 1:6.

Для 21-летней Марты это повторение наилучшего результата в парном разряде на турнирах Grand Slam. В прошлом году она играла в полуфинале Australian Open.

В другом полуфинале женского парного разряда французского мэйджора американки Кэролайн Доулхайд и Дезери Кравчик будут противостоять чешке Екатерине Синяковой и американке Кори Гауфф.

Напомним, ни одна из украинских теннисисток не сумела добраться до четвертьфинала одиночного разряда Roland Garros-2024. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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